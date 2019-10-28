10/28-11/03｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！水星將在周五（11/1）正式逆行到11/21，要注意3C產品的故障及溝通不良等問題，大家要有破財的準備。水逆的這段期間，任何「與過去事件有關」的債務、帳戶、性關係性生活、性別認同、危機、斷捨離等，會等著讓人要去處理。這次水逆要整頓的（11/1-11/21）是金錢問題、秘密被揭發的後續、面對生死，只要認真面對，都會有貴人。好好整頓的人，待11/19之後火星進天蠍就會「一飛沖天、領到獎品、積極掙年終」。

同時，水星天蠍有機會揭發富豪權貴的祕密、陰謀或私下的交易，水天蠍的「奧義」就是：「秘密公開，就不再有秘密」，經此「洗滌」後人就無敵了，但在這之前，唐綺陽笑說「坦承的當下會讓人很想死」。

唐綺陽話鋒一轉，她表示水逆也有好事，又到了跟老朋友、老同學、老長官見面吃飯的時候，她問大家是不是正計畫著旅行，且很可能「舊地重遊、老友碰面」？明明都知道水逆可能天氣不穩、機票訂房出錯，人們還是忍不住手癢訂票出行，或買新手機與不信邪更新。

另一星象是周六金星將進入射手，唐綺陽說，這時人們會關注歷史、哲學或是海外事件、教育等相關議題，甚至對於道德感的要求高。唐綺陽特別指出，但這時影響所及大眾交通運輸系統仍受檢驗，她要大家盡量挑信用好、狀況好的飛機、鐵路、巴士搭乘，有挑有保庇。也要多注意大眾交通系統的狀況。

重要星象：水星正式逆行，金星進射手。

工作注意↓

白羊：跟年輕人合作，會帶來新點子跟力量

巨蟹：事前的溝通討論非常重要

處女：當心水逆，注意出差或遠距離溝通的狀況

天蠍：工作效率高，主動爭取別畫地自限

桃花注意↓

金牛：吸引年輕桃花，溫柔撒嬌很加分

獅子：告白易成功，兩情相悅好甜蜜

天秤：聚會多，能交到有趣的朋友

射手：請降低感情方面的需求

財運注意↓

雙子：數字、金額務必看清楚，以免出錯

魔羯：理財不要操之過急，好壞會自現

健康注意↓

水瓶：需要身心靈全方位療癒

雙魚：避免肢體過度使用而損傷

(中時電子報)