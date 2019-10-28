謝龍介這樣子唱「一卡皮箱」網推爆了 （影/中天新聞）

台南市議員謝龍介，前天晚間在台中錄直播節目時，特地準備了一首歌叫「一卡皮箱」上台大秀歌喉。只見他改編的歌詞對陳明文在高鐵上遺失的三百萬，極盡嘲諷之能事，逗得台下的民眾哈哈大笑，影片一曝光後，也引起網友暴動了，紛紛貼出鼓掌符號笑說：「被政治耽誤的台語歌王耶！」

台中市豐原樂天宮前天晚上很熱鬧！型男立委江啟臣、台語男神議員謝龍介及知名政治評論家黃暐瀚在廟口同台飆歌直播，與大豐原民眾近距離同樂。

尤其是謝龍介上台這樣唱了台語歌曲「一卡皮箱」，歌詞被他改編，變成「...猶原這卡皮箱，又是一堆新台幣。在高鐵喬什麼？喬到自己都忘記了，離開了心愛的皮箱...」當謝龍介唱歌時，台下的民眾就被他逗樂，不斷哈哈哈大笑。

謝龍介還幽默開玩笑說，他現在搭高鐵，都要從第一個車廂找到最後一個車廂，因為搞不好能找到有人忘在車上的一卡皮箱。

愛唱歌的謝龍介影片曝光後，許多網友看了笑翻，紛紛暴動起來大讚他的歌聲，還笑說「龍介兄還真是個被政治耽誤的台語歌王😂👏」、「這首改編過的一卡皮箱太讚了！」、「被唱片公司挖掘嗎？誰快來幫龍介仙出唱片吧」、「太幽默了，酸到極致，有才」、「唱的真好，三百萬啊，我每次怎麼都撿不到咧」、「哈哈！龍介真可愛！」、「龍介仙有一付好歌喉👍」、「大家努力拼經濟！搭高鐵，火車，公車...別急著下車，多找一找」。

(中時電子報)