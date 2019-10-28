勇士王朝這下子真的可以宣告結束！勇士繼續在新球季展現攻守失序的離譜模樣，28日作客奧克拉荷馬市，竟遭雷霆以120比92痛扁，苦吞開季2連敗，這也是雷霆自從2008-09年球季從西雅圖「搬家」後，遭遇勇士的最大勝分紀錄。

光在上半場打完，勇士就以37比70大幅落後，創下勇士自從1997年以來的半場最多輸分紀錄，原因是雷霆上半場命中率高達5成65，反觀勇士僅2成75，來到第3節，勇士後衛羅素更跟裁判抱怨尺度，連吞兩次技術犯規被驅逐出場。

卓雷蒙格林賽後直接抒發糟糕心情，「現實就是我們現在他X的爛！」勇士總教練科爾無奈表示，「這才是新球季的第2戰，我們沒有中鋒，又有9名新成員，感覺像在找藉口，卻是事實，我們必須利用年輕球員重建，這並不容易。」

勇士只有柯瑞表現較為正常，他拿23分、8籃板及5助攻，卓雷蒙格林、克里斯與帕斯卡各有10分，羅素只打22分鐘，投10中3，只拿6分、2助攻，勇士全場投籃命中率3成26，其中三分命中率1成52，出手33次只進5球。

雷霆則以替補後衛薛洛德22分、8籃板、6助攻與4抄截表現最佳，今年夏天曾來台訪問的賈林納利，也有21分進帳，亞歷山大19分、9籃板，保羅10分、3籃板及2助攻，這場勝利也是雷霆總教練多諾凡執教生涯第200勝。

(中時電子報)