早上7時28分宜蘭近海發生規模4.3地震，震央在宜蘭縣政府南偏東方32.0公里，位於宜蘭縣近海，地震深度26.4公里，各地最大震度為：宜蘭縣4級，花蓮縣3級，桃園市、南投縣1級。

(中時電子報)

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