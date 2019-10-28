7：28宜蘭近海規模4.3地震 最大震度宜蘭3級 07:392019/10/28 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 早上7時28分宜蘭近海發生規模4.3地震，震央在宜蘭縣政府南偏東方32.0公里，位於宜蘭縣近海，地震深度26.4公里，各地最大震度為：宜蘭縣4級，花蓮縣3級，桃園市、南投縣1級。 (中時電子報) #28 #規模 #4.3 #最大震度 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 水逆來了！唐綺陽揭這些人會出事 - 生活 未來一周變天多冷？氣象局曝2區有感轉濕涼 - 生活 吃鍋併桌遇福利！長髮妹爆乳快溢出 - 生活 星巴克歡慶萬聖 這兩天再推買一送一 - 生活 轎車開進士林夜市遊客看傻眼 網驚：導航壞了？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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