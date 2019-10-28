今又有一總統大選民調出爐，總統蔡英文以42%的支持度，依舊遙遙領先國民黨總統候選人韓國瑜的30%，兩人差距達12個百分點！但在「誰最能苦民所苦」的指標上，韓國瑜以39%的支持度，大幅領先蔡英文的28%，顯示韓比較能「體察民間疾苦」。

據《聯合報》今公布民調顯示，韓國瑜支持度為30%，蔡英文支持度為42%，兩人差距達到12個百分點。對照《聯合報》在9月所做的民調顯示，蔡英文為45%，韓國瑜為33%，兩人在10月的民調支持度都下跌3個百分點，但差距並未變。

雖然蔡英文的支持度始終維持高點上，但《聯合報》也發現蔡的隱憂，就是在體恤民心的支持度上，韓國瑜以39%的支持度，逆轉蔡英文的28%，顯示人民更肯定韓國瑜比較能理解人民需求。

這次民調是《聯合報》於10月24日至26日進行，有效樣本為1204份；信心水準為95%，抽樣誤差在正負2.9個百分點以內。

(中時電子報)