美國總統川普宣布，伊斯蘭國首腦在美軍突襲行動中喪生。這場美軍近年來重大的獵殺行動，讓川普得以自敘利亞撤軍的抨擊脫身，但仍難以轉移國會對彈劾調查的關注。

川普今天上午召開記者會證實，美軍昨晚對敘利亞西北部發動突襲時，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）引爆身上自殺炸彈背心身亡，事後檢驗結果確認巴格達迪的身分。

這場勝利被認為是繼2011年5月2日，美國海豹部隊於巴基斯坦狙殺911攻擊案主謀、蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）後，美軍最重要的一場恐怖組織首腦狙擊行動。

從白宮釋出的戰情室照片可以看見，包括副總統彭斯（Mike Pence）、國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀首長等人，和川普一同觀看這場行動進展。川普形容就像看電影一樣。

巴格達迪身亡，讓美國在與伊斯蘭國的戰鬥中取得戰略性勝利，川普也得以一掃過去數週外界對其敘利亞撤軍的高聲抨擊。

川普6日無預警宣布自敘利亞東北部邊界撤軍，引來美國跨黨派國會議員罕見齊聲批評，擔憂此舉將使土耳其得以長驅直入，攻擊當地庫德族戰士，國際也憂心此舉將壯大伊斯蘭國士氣，讓伊斯蘭國死灰復燃。

儘管美軍贏得這場勝戰，但許多專家提醒，巴格達迪的死並不表示伊斯蘭國氣數將盡，永遠會有另一個好戰分子或恐怖組織取而代之，美國仍須全力對抗。

川普在週日的全國演說中，鉅細靡遺地形容這場突襲行動，將巴格達迪形容為惡棍，形容他在面臨美軍追擊時，哭號逃命，死狀「像狗和懦夫」一樣，也讓專家擔憂，川普奚落式用詞可能引來更多反美情緒。

前美國駐巴格達大使館武官、退休陸軍中將貝德納雷克（Mick Bednarek）說，川普的用詞讓他「有些不安」。

但美軍這場成功的狙擊行動，確實為川普贏回部分共和黨盟友的支持，反對陣營也不得不予以肯定。

曾經公開反對川普撤軍的共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）就發出聲明，對川普的行動表達讚許，「今天，全球變得更安全」。

民主黨總統初選民調領先的前美國副總統拜登（Joe Biden）也對這場行動給予肯定。儘管拜登的聲明中絲毫未提及川普。

雖然美軍成功在突襲行動中讓恐怖組織首腦喪命，川普也暗示巴格達迪之死重要性更勝於賓拉登，但無奈項上人頭賞金高達2500萬美元（約新台幣7.6億元）的巴格達迪在美國幾乎是無人知曉的人物，川普今天的勝利果實雖然甜美，但恐怕難以持續。

對美國民眾而言，川普因濫用權力，被控施壓烏克蘭以調查國內政治對手引來彈劾風暴，這才是他們茶餘飯後關注的焦點。

何況，川普以擔憂消息外露為由，未事前告知民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）。這兩人正是川普彈劾案的關鍵人物，川普的做法可能加深與民主黨國會議員間的緊張關係，也加速彈劾調查速度。裴洛西已公開要求白宮對突襲行動向國會簡報。

(中央社)