國民黨總統候選人韓國瑜上周末六日訪澎湖，韓受到澎湖鄉親的熱烈歡迎，就近觀察韓國瑜的港媒認為，若韓國瑜能減少失言、謹言慎行，並努力化解黨內和部份地方人士疑慮，若後續整合順利，那韓國瑜將開始發揮母雞效應，拉抬選情。

26日韓國瑜走訪澎湖，支持者擠爆機場，27日上午韓國瑜前往「2019冬暖澎湖．泳出健康」活動現場，為選手加油打氣。為了避免打擾賽事進行，韓國瑜全程並未致詞，僅在司儀介紹時揮手致意，隨後也與來賓們一起鳴笛、宣告比賽開始。冬泳活動同場貴賓包括馬公市長葉竹林、馬公市民代表會主席許國政、前立委謝國樑、新北市議員葉元之。

據港媒《中評社》報導，評論稱，澎湖的藍軍內部相當複雜。國民黨在地方上的矛盾，主要是在於現任縣議員、立委參選人歐中慨，2018縣長選舉並沒有支持國民黨提名的賴峰偉，賴順利當選。

在隨後的正副議長選舉中，歐中慨也沒有投票給代表國民黨角逐正副議長的劉陳昭玲、陳雙全，反而是投給了民進黨支持的議員藍凱元。最後國民黨獲勝。藍營地方人士認為，歐中慨這次代表國民黨出戰，最大的困難不在挑戰尋求連任的民進黨立委楊曜，而在他如何說服國民黨這些他過去沒有支持的人，現在去支持他。

據報導指出，韓這次到澎湖，藍營地方人士也給足了面子，幾乎沒有缺席，讓韓國瑜塑造大團結氣勢。若後續整合順利，對國民黨在澎湖選情會有極大幫助。

(中時電子報)