國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起請假，全心投入2020大選，他積極走訪各地展開傾聽之旅，然而許多民調仍持續落後總統蔡英文。不過有分析指出，從選票結構來看，韓有幾大基本盤是蔡英文很難撼動的，形成未來翻轉的契機。

韓國瑜去年九合一大選掀起「韓流」，並將代表國民黨角逐總統大位。然而，韓國瑜擔任高雄市長以來，一言一行皆被外界以放大鏡檢視，民調因而出現波動。據中評社評論指出，韓國瑜民調從未贏過蔡英文，多數說法指向因蔡是現任者，民眾不敢表態。不過從韓請假參選以來的造勢看來，韓在退休軍公教、農漁會系統、觀光業、社會底層的支持相當穩固。

該評論分析指出，軍公教系統現職加退休少說有上百萬票，這些人被蔡砍年金，因而把2020大選當成復仇的逆襲，外顯的韓粉就有一大塊是他們。此外，農漁會系統的挺韓力道也不容小覷。

此外，韓國瑜先前發布觀光政策，數十個產業公會、協會具名站出來加入後援會，爭取翻轉。反觀蔡也成立後援會卻不敢公布名單，後援會總召也非由現任觀光業界大老出任，落差大。該評論認為，2020大選對觀光業和退休軍公教都有一股決戰的心情，投票和拉票動機都極強烈。最後一塊則是社會底層人口，韓累積去年高雄市長選舉基礎，在工、農、攤販等社會底層支持度十分強勁。這些基本盤將成韓國瑜能否逆轉選戰的重要關鍵。

(中時電子報)