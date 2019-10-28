台東知名麵店發生老闆狠摔幼貓致死事件，民眾圍觀、警察到場了解。（影片來源：臉書《台東大小事(108年)》）

台東市某知名麵店昨（27日）發生老闆將幼貓重摔致死事件，有目擊者上網爆料，指老闆抓貓再將狠摔致死，遭到撻伐。不過老闆兒子也趕緊臉書PO文解釋，表示父親是被貓咬到「反射動作」，並非網友所說故意摔死，並表示錯就是錯，交由檢警調查，以後也會每月捐物資給動保團體。

昨有網友在臉書社團《台東大小事(108年)》發文，表示晚間6時49分，台東知名麵店廚房發生人為摔貓致死事件，該文表示，麵店樓頂有數隻小貓，老闆將其中一隻黑色小貓抓起，用力摔到地板，小貓當場爆頭流血抽蓄死亡。

網友寫道「該店老闆看到一大堆對麵攤客人及路人圍觀，馬上把正在抽蓄的貓咪以及地上大量的血沖掉毀滅證據，後續似乎將貓咪放到米袋，將屍體帶離店裡」。

轄區中興派出所得知訊息後，會同台東縣動物防疫所前往現場採證。不過業者否認摔貓，表示是抓貓時，小貓從他手中滑落墜地。

事件傳出後引發網友撻伐，更表示要抵制該店。凌晨有自稱當事人的兒子的網友，也在《台東大小事(108年)》發文解釋，表示並不是網路說的抓貓摔死，而是貓先咬了當事人的反射動作。

不過他也說錯就是錯，事件交由檢警單位調查，願接受檢視及虛心受教。之後每月會提供物資給動保團體，並懇求愛貓愛狗人士再給他們機會。

(中時電子報)