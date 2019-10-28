太空人老闆克朗。（美聯社資料照）

太空人高層近日被助理總管的風波搞得很煩，老闆克朗(Jim Crane)在G5開打前親自寫道歉函給《運動畫刊》女記者Stephanie Apstein，有意息事寧人。然而稍早洋基資深女播報員華德曼(Suzyn Waldman)公開表示拒看世界大賽(抵制太空人)，持續引起球迷熱議。

目前可以確定的事實是：

太空人終結者歐蘇納(Roberto Osuna)曾因家暴案被禁賽75場，實際上此案最後被檢察官撤銷。

太空人從藍鳥買來歐蘇納時，遭到女記者批評。

太空人助理總管陶曼(Brandon Taubman)上週淘汰洋基慶功時，對某位反家暴的女記者大喊：「他X的，還好我們有買歐蘇納！」

《運動畫刊》女記者Stephanie Apstein報導這個事件，並怒批太空人。

太空人球團第一時間沒有查證，暗指女記者在編故事。

太空人球團隨後道歉，開除助理總管陶曼。

洋基資深女播報員華德曼抵制太空人，拒看世界大賽。

太空人老闆寫道歉信給《運動畫刊》女記者。

整起事件源於陶曼挑釁，太空人球團遮蓋、道歉。洋基資深女播報員華德曼指出：「重點不是家暴，在於太空人球團的處理方式。他們說謊，試圖毀掉這個女記者的聲譽，她可能因此前程受阻，這是我無法接受的地方。」

洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)、王牌投手哲曼(Domingo German)也有家暴案件，但洋基球團從不會護短。華德曼說：「我不喜歡太空人簽下(家暴投手)歐蘇納，我不喜歡但我能理解。」

太空人球迷嘲諷這位華德曼，「她當然不看世界大賽啊，洋基都多久沒打進去了。」「擺明針對太空人而已。」「她不看就不看，對我們有影響嗎？」他們不希望這件事傷及太空人球團的形象，也有人覺得開除陶曼未免是小題大作。

(中時電子報)