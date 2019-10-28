民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜在此次總統大選選舉，在民調上可說是十年河東、十年河西，韓國瑜雖然在近期民調呈現落後現象，但蔡英文執政讓基層人民無感，也是不爭的事實。有網友看完今天公布的民調，分析直言，「年輕人的投票率低，蔡英文的領先其實有限」。

據《聯合報》今公布民調顯示，韓國瑜支持度為30%，蔡英文支持度為42%，韓、蔡雙方差距達到12個百分點。對照同是《聯合報》在9月所做的民調結果，蔡英文支持度為45%，韓國瑜為33%，兩人在10月的民調支持度都下跌3個百分點，但雙方差距並未有變化。

相關資訊被轉傳至批踢踢政黑版後，網友gogen就點出一個有可能發生的現象，那就是「年輕人的投票率低」、對比「韓粉長輩的投票意願高」，「蔡領先應該有限」。

其他網友則認為，「震撼！」、「蔡民調得撐很高」、「高山設立升旗台 ，韓了解老百姓的心聲？」、「只信孫先生」、「這話耐人尋味」。

(中時電子報)