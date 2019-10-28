法國北部鄉村一名老婦家中廚房懸掛一幅畫作，因畫中有基督，心想可能是年代久遠的宗教畫作，便求助巴黎藝術專家鑑定，果不其然，竟是約700年前一名大師齊瑪布（Giovanni Cimabue）的真跡，因保存良好，估計最高值600萬歐元（2.3億新台幣），讓她一夕間變成億萬婆。

婦人這幅畫作經藝術專家用紅外線鑑別，確定是出自13世紀齊瑪布之手，畫名為《受嘲弄的基督》，約西元1280年左右完成的巨作，據專家表示，齊瑪布當時畫了8幅基督受難場景，每個面板各呈現4個，這幅26公分乘以20公分的小型未署名的畫作，是耶穌被釘在十字架前，遭羅馬士兵侮辱，將荊棘編成的王冠帶在耶穌頭上、增加痛苦。

倫敦大學藝術歷史學家認為，齊瑪布當時的8幅原作，其中3幅已公開於世，除了婦人的《受嘲弄的基督》，還有1950年被紐約佛里克收藏館購買的《受鞭笞的耶穌》，與2000年被英國國家美術館所收藏的《聖母子與兩天使》。

(中時電子報)