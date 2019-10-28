發生在本(10)月23日的史上首次宜蘭三星農會萬富集貨場555公斤三星蔥竊案，經過警方以同心圓方式，以集貨場為中心，調閱集貨場周遭2公里監視器後，終於查出竊嫌車號，逮捕2名三星蔥大盜。

據了解，三星蔥每年一到產季價格就節節攀高，目前1公斤的均價達到250元上下，引來宵小的覬覦，三星鄉農會有13名蔥民，23日將剛採收的30多箱，約555公斤的青蔥放在集散場準備交貨，竟然全部失竊，損失約14萬餘萬元。

23日下午，多位三星鄉蔥農依照慣例將要出貨的一箱箱青蔥先行放置在三星鄉農會所屬的萬富集散場，等待約定的貨車前來載運，到了下午4點多，載貨人員向蔥農反應，要交貨的青蔥嚴重短缺，蔥農聞訊紛紛趕往集散場，眾人清點後這才發現有37箱、價值14萬餘元的青蔥不翼而飛。

因萬富集散場位置較為偏遠，也沒有裝設監視器，難以追查是誰偷走了這批青蔥，蔥農們欲哭無淚，三星分局利用同心圓理論，以集貨場為中心，逐步擴大附近地區監視影帶，過濾出可疑車輛後清查，果然查出涉嫌竊蔥的竊嫌，循線2名竊賊逮捕歸案。

(中時電子報)