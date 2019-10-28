國民黨總統候選人韓國瑜民調低迷，選情面臨崩盤！但臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」管理員洪浩在看完韓國瑜的造勢和韓國瑜戰術後，他五點解析，悲觀看壞蔡英文的選情。

洪浩於臉書發文表示，他政治立場還好，但也不會矯情到說他是中立的，只是說點自己的看法，鑑賞後分析與推測。據洪浩的分析，他對蔡陣營的選情愈來愈悲觀，最近官員們的樣子都很浮躁，生氣就輸了！

以下是洪浩在臉書的五點解析：

一、能站在台上的，絕對不是傻子：

很多支持綠營的朋友，做了一堆恥笑韓國瑜的圖（當然韓粉自己也做了一些支持韓國瑜的圖），我只能說，做那種東西沒有用(最多只是同溫層鞏固的效果)，因為看了覺得好笑的就是覺得好笑，覺得生氣就是覺得生氣，又不是符貼殭屍，貼了就聽你的。然後臉書上的唇槍舌戰，你們只是在浪費自己的時間，因為彼此不友善的態度，誰也說服不了誰。

重點應該放在說，為什麼韓國瑜說了很多聽起來不合理很好笑的東西，這些民眾還是願意信？可能目前不投韓國瑜的民眾會說，因為這些民眾很笨之類的，然後自己沾沾自喜說自己是高知識份子。

對，你說了現象，但是你並沒有處理這個現象，因為他票還是會投下去。不管你覺得他再笨，他手上都有一票，然後還是去投。也許你真的是高知識份子，但你終究還是無法說服他。

看到現象（問題）不難，但很多人以為自己看到現象（問題）就很厲害，然後努力地告訴大家你看到問題了，逢人便說，結果你還是沒解決問題。

回想起中國大陸大躍進時期，毛澤東說「人有多大膽，地有多大產」的時候，中國大陸數億的人民還是信了，然後中國餓死了好多人。但1966文化大革命的時候，毛澤東又說話了，他說「貧下中農越貧越光榮！」，還運動了很多紅衛兵，大家還是信了，因為不信的人，不是被紅衛兵批鬥，就是不敢說話了。至於後來中國怎麼了，大家都知道，但所有的人都被毛澤東鬥倒了。

可能很多人會說，韓國瑜說錯話沒常識甚麼的，故宮一次展出怎樣，山上弄升旗台怎樣，失分連連。但川普也是常放大砲，今天是美國總統，菲律賓杜特蒂放的砲更大，今天是菲律賓總統。所以甚麼提出來的政策誇張甚麼的，那不是重點，可以解讀為是男生為了要把妹的山盟海誓與承諾。反而是你一直講什麼道理，說你有多好，不聽就是不聽，把妹當然要講肉麻話誰跟你講道理，這就是第一線業務底的跟辦公室裡面吹冷氣的差別。

各位去看7月份韓國瑜在初選的時候如何痛宰花了大錢與國民黨宮廷派支持的郭台銘時，你就不該認為他是個笨蛋，反而更不該等閒視之。

二、現在，誰穿草鞋？誰穿皮鞋？

李自成乾乾淨淨的六個字「迎闖王，不納糧」，結合當時對於社會不滿的饑民、不滿現況者，1644年拿下了北京，朱由檢蹌踉逃至煤山上吊而死。然而，李自成也不是什麼氣質優雅出眾之人，朱由檢從現在角度上西裝筆挺，皇族氣息。

毛太祖實話說也望不似人君，也常說些你們覺得很酒空的話，但事實上很多開創性人物，本身的氣質跟樣貌也不怎麼。劉邦？朱元璋？

2000年總統大選的時候，陳水扁的場子穿草鞋的多，阿扁旋風風靡全台，連戰的場子不乏害怕變動的中產階級支持，宋楚瑜的場子則是兩者夾雜。但不要忘記，連戰跟宋楚瑜都沒辦法像阿扁一樣，做出來的紀念品是能賣錢的。

2019的今天，狀況卻顛倒過來了，民進黨蔡陣營的發言文謅謅地毫無活力，僚氣重算計多，蔡英文本身的學者形象，爆發力有限，當初能贏300萬，一定程度是民氣可用，還有藍營含淚不投票。反觀韓國瑜本身接地氣的能力，再持續走下去，他的票只會愈來愈多。除了陳水扁，你還看過哪個政治人物做成的玩偶或周邊商品是有人買的？

你現在請想兩個畫面，韓國瑜蹲在地上跟民眾搏感情還是蔡英文蹲在地上跟民眾搏感情，那個畫面比較沒有違和感？

另外從追女生的案例來說，你們有沒有發現到滿嘴油嘴滑舌、山盟海誓的八加九身邊總是會有很漂亮的女生做他的女朋友？那種看起來中規中矩，斯斯文文的男生，卻沒有甚麼戀愛史？父母親說那個不好，但你就偏要。你說你很有錢條件很好有汽車，但她寧可跟八加九騎破機車。

民進黨愈來愈像當時的國民黨，韓國瑜陣營則愈來愈像1945~1949的共產黨。

三、從南到北，營造愈來愈強的氣勢：

韓國瑜為何從屏東出發，一路往台北走？以傳統國民黨的勢力(從歷屆選舉結果來看)，在北部得票比南部還高，如果從屏東、台南、嘉義的場子都能如此熱烈的話，可想而知，台中以北會是甚麼狀況。

人數愈來愈多，有如倒吃甘蔗的氣勢，會讓藍營宮廷派菁英思考該不該歸隊全力輔選的問題。之前，宮廷派當然是有疑慮的，連戰父子的政治動作證實了這件事情，不過薑是老的辣，不愧為連戰家族，這些動作算是幫韓國瑜立了定海針。(連戰接了後援會總會長，連勝文開砲打了黨內高層在想1月11日之後的打算)

很多人說藍營內部不少人不支持韓國瑜之類的，民調怎樣怎樣連續十幾敗拉不回來之類的，但我說選舉狀態是動態的不是靜態的。說民調怎樣三小的，我只能說民調如流水，鐵打的營盤流水的兵。

聲勢浩大了，屆時藍營宮廷派也會開始被迫歸隊，不歸隊，萬一有選贏的機會呢？不就要被處理了嗎？很多人說新北市侯友宜好像跟韓國瑜貌合神離甚麼的，11月總質詢結束後，侯必然全力輔選，就算再不甘願，還是得輔選。我想侯應該有看到韓國瑜的旁邊，一直都有帶著前台北縣長周錫瑋吧？侯友宜我記得他市長只是第一任而已啊，第二任？

四、聯合次要敵人打擊主要敵人：

最近郭台銘動作頻頻，昨天10/25貼了自己當兵時候的照片，雖然說自己是在幫郭家軍輔選，但也從來說自己的最高目標是把「民進黨跟蔡英文下架」，這應該大家還記得吧？

如果說，選前七天，郭台銘以神秘嘉賓身分出現在韓國瑜的競選舞台上，號召郭粉歸隊，以「把蔡英文下架」為大前提下與韓國瑜合作，營造泛藍系統的大團結。當然這也少不了郭與韓之間的盤算與某些事情上的承諾。

有朋友跟我說，郭台銘已經退黨了，郭台銘是商人會要守信用。我只能說，宋楚瑜也退國民黨，但還是有跟國民黨合作過，郭台銘是不是也說過要全力支持國民黨初選的候選人？他現在不支持，也不代表最後不會支持。在大義跟信用面前，大義常常是拿來做為藉口的好道具。

現在韓郭不合的樣貌，是不是正在分進合擊？如果是，蔡陣營如何抵擋？

曹操在被火燒之前一個小時，還以為自己即將打敗孫劉，還相信黃蓋真的跟周瑜不合，你說這是演義，我說這個合理。

五、陳菊這個痛腳還沒拿來踩：

大家應該都有發現到，陳菊現在很少出現在電視機跟各媒體上了吧？還有韓國瑜當市長以來，為什麼一直都沒有對陳菊擔任高雄市長的任內表現有任何質疑？

因為要爆的時間，不會在現在，現在太早，會在12月左右才爆(不管是真是假，一定會尋一些事情來爆)，這樣至少可以讓高雄請假的失分補一些回來。最起碼，萬一還不幸敗選，至少回去高雄都還不至於被罷免。韓國瑜雖然有時候說話不經大腦，但你要抓他貪汙還真的抓不到。

最後，說點結論，除非蔡陣營現在手上有韓的把柄，準備在選前爆，而且確定一招斃命，不然如果以上五點來看，蔡陣營實在沒有甚麼樂觀的餘地。

(中時電子報)