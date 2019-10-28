美光科技（Micron）宣布將為Water.org提供125,000美元的補助金與先進運算專業，作為在美光營運的社區全力支援基本人權的慈善計畫一環。來自美光基金會的補助金將能讓約10,000位民眾能夠取得安全水源與衛生環境，同時也能拓展Water.org的服務觸及範圍，讓民眾獲得能夠負擔的融資方案來獲得力量。

美光的先進運算解決方案（ACS）團隊將運用其深度學習加速器科技來協助Water.org的願景與創新團隊，找出關鍵財務模式與其他貸款程序指標，以更完善地辨別貸款合作夥伴及受款人。

美光執行副主席兼總業務長Sumit Sadana表示，水對於許多活動來說都是不可或缺的資源，其中最重要的莫過於對人類健康的影響了。透過投入融資資源與高效能運算解決方案的專業，美光的目標是協助Water.org達成更快速的資料分析，藉以拓展該組織的觸及範圍以及影響力，讓更多民眾能夠獲取乾淨、安全的水源。

美光ACS提供領先業界的高效能運算科技，對於協助解決部分全球最嚴峻的資料挑戰是不可缺少的關鍵。Water.org執行長暨共同創辦人Gary White表示，美光的支援對於擴展我們的解決方案規模是不可或缺的動力，能夠打破居住於貧困地區民眾間的財務藩籬，也能幫助他們取得安全的水資源與衛生環境。美光的資助將能直接改善大約10,000名民眾的生活，而美光的先進運算解決方案團隊將協助我們更進一步運用資料、專注投入並加速進展。

美光於2019年Micron Insight上公開了與Water.org的合作案。Micron Insight活動邀來業界領袖、決策制定者以及有影響力的人士齊聚一堂，共同探索由資料推動的世界。美光對於Water.org的承諾將打造以STEM為重點發展的先進科技創新（Advancing Curiosity）獎學金方案，此方案於2018年的Micron Insight中發表，旨於解決部分與基本人類需求相關的社會重大挑戰。

(工商 )