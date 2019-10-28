美光科技（Micron）宣布旗下策略性投資公司「美光創投」將參與都會空中計程車先驅Volocopter的C融資。Volocopter的空中計程車以電力為動力採用垂直起降技術，符合現代飛行運載工具的安全標準，更超越直升機的安全規範。Volocopter的目標是將自動化、隨需提供的空中計程車服務正式投入商用。

隨著越來越多人口移入城市，現有的行動模式流量面臨極限。為尋求解決方案的需求促成大量創新想法的爆發，如Volocopter般的私人新創公司也不斷應運而生。以德國為基地的這家新創公司Volocopter，運用近十年的空中計程車測試經驗，開發出電動垂直起降（eVTOL）飛行器，能夠解決大城市的運輸系統改革需求，提供人們全新的通勤選擇。

美光科技企業營運發展部門副總裁Rene Hartner表示，Volocopter是一間令人期待的公司，他們擁有明確定位，目標是顛覆行動與運輸市場，並為打造永續環保的運輸基礎建設盡一份力。美光對Volocopter的投資恰好反映了我們對於記憶體及儲存解決方案的看法，這些解決方案在自動飛行器及邊緣運算必備的突破性功能中扮演了關鍵角色。

美光是全球最大的汽車業記憶體供應商，提供高效能解決方案，能夠加速自動駕駛、虛擬實境與空中飛行等領域的先進發展。美光創投對Volocopter的投資反映了公司持續探索嶄新及創新解決方案的信念。

除了空中計程車外，Volocopter也同時在發展都會空中行動工具的周邊生態系統，他們與歐盟航空安全局合作，制定Type I安全認證，提供民眾商用交通工具。這項努力也包含將VoloCity飛行器與主要城市中心交通樞紐（例如機場和商業區）相互串連的VoloPorts技術。

美光客戶需要出色效能與能源效率，記憶體與儲存解決方案也成為客戶和合作夥伴的策略性區別因素。在這個生態系統中的新資料來源包括內嵌系統、所有物品中的感應器、RFID標籤，以及汽車、飛機和超級電腦內建的先進運算系統。

美光創投會從以科技為導向的新創企業中找出目標並與美光投資進行媒合，從新的運算架構及應用人工智慧與機器學習解決方案中創造價值。美光身為版圖觸及多個垂直產業的全球頂尖半導體公司，對於將投資組合公司加速推入全球市場具有獨特定位，更透過研發支援、生產與合作市場准入策略達成這項目標。

新一輪的投資案由浙江吉利控股集團（簡稱吉利控股）主導，此集團為中國的私有汽車集團，旗下擁有多家全球品牌，包括吉利汽車、Volvo Cars、Lotus以及其他汽車公司。吉利也與戴姆勒（Daimler）合作，將智慧頂級叫車服務導入市場中。

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