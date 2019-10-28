只能說籃網明星後衛厄文這次沒有英雄命！儘管厄文28日攻下全場最高37分，卻在正規賽最後一擊遭到今年榜眼莫蘭特火鍋伺候，籃網更遭克勞德在延長賽槍響同時投進絕殺三分球，終場133比134不敵灰熊，苦吞新球季第2敗(1勝)。

比賽打到正規賽最後關頭，場上幾乎變成厄文、莫蘭特兩人互飆局面，莫蘭特末節最後7秒的切入上籃，幫助灰熊追成120比120平手，籃網理所當然把最後一擊機會交給厄文，沒想到他的17呎中距離跳投，竟遭莫蘭特火鍋伺候。

雙方延長賽你來我往，打到最後1分09秒，克勞德投進打破平手僵局的三分外線，但籃網先靠賈瑞特艾倫兩罰俱中，接著喬哈里斯、丁維迪4罰3中，籃網反而超前2分，沒想到克勞德竟然接獲莫蘭特傳球，直接投進絕殺三分彈！

灰熊前鋒克勞德全場只得6分，卻都在比賽最後70秒內得到。(美聯社)

克勞德全場只拿6分，卻都出現在比賽最後70秒內，只能說他真是灰熊這場比賽的「福星」，莫蘭特貢獻全隊最高30分，外加9助攻、4籃板，迪昂布魯克斯21分，瓦蘭丘納斯16分、11籃板，索羅門希爾與凱爾安德生各有13分。

籃網除了厄文繼續展現強大火力，利佛特也拿27分、5助攻與4籃板，丁維迪16分、8助攻，賈瑞特艾倫14分、13籃板，喬哈里斯13分，普林斯12分。籃網本季兩次輸球，都只輸給對手1分，只能說厄文和籃網實在有夠悲情。

(中時電子報)