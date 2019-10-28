在台中執業的郭姓律師，曾因找黑道幫當事人追債，遭判刑5月定讞，被懲戒停職2年，但郭仍私接妨害家庭、民事訴訟2案，在妨害家庭案中還向當事人索取100萬元，卻收錢沒辦事挨告，郭男被依詐欺等罪再判刑1年4月定讞。律師懲戒委員會決議停止職務2年確定。

郭姓律師2008年間因找黑道幫當事人追債，被依妨害自由罪被判刑5月定讞，遭律師懲戒委員會決議停職2年確定，從2012年12月6日至2014年12月5日止，但是他仍私下接案而觸法。

2013年2月間孫男子與有夫之婦王女通姦，孫簽發本票82萬元和解，但孫不放心，透過友人介紹找郭處理官司，郭明知自己被停職，在他的律師事務所，以律師身分接案並收取10萬元律師費。

但郭除了收律師費外，還說可以協助讓王婦離婚，讓孫、王在一起，還可協助拿回本票及抓姦光碟，獅子大開口要100萬，孫男共支付110萬，卻未依約履行，孫男提出告訴。

另2013年10月間，郭再以律師身分為某公司張姓負責人，提起民事訴訟，請求給付承攬報酬，收取費用2萬6765元。郭被依詐欺罪判刑1年4月確定，案經台中地檢署移付懲戒，律懲會決議停職2年處分，郭申請覆審遭駁，再被停職2年確定。

(中時 )