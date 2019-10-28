警員通知吊車業者到場協助，不過仍然使不上力。（草屯分局提供／張晉銘南投傳真）。

上個月南投縣中寮地區才有民眾誤信導航而開到偏僻的產業道路，造成車輛受困，並且尋求警方協助，27日下午又有一輛遊覽車發生類似事件，警方趕抵現場之後，發現「刁車」地點過於陡峭，想方設法之後，最後由挖土機協助拖離，結束這場受困驚險記。

草屯分局中寮分駐所指出，劉姓駕駛於27日乘載30名遊客，從台北出發到集集一日遊，結束龍鳳瀑布的行程後，要再前往集集鎮武昌宮，結果導航卻將他們導引到中寮鄉和興村的產業道路下坡路段，遊覽車卡在轉彎處動彈不得，因而尋求警方協助。

警員張福興到場之後，劉姓駕駛已經回報公司，並且派遣空車至龍鳳瀑布接送車上30名遊客，讓行程得以繼續，不過遊覽車「刁車」位置太過陡峭，無法以倒車方式脫困。

隨後張警員通知吊車業者到場協助，本想將遊覽車拖上坡道，不過仍然使不上力，只好委請挖土機幫忙，藉由吊臂的力量拖離4-5km，最後遊覽車在晚間19點順利脫困，結束這場4-5小時的「刁車」驚險，巧的是，負責前往救援的警員張福興，上個月也才協助民眾脫困，這次他再度化身「福星」救援成功！

(中時 )