中央氣象局預報指出，今天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有零星短暫雨，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

預報顯示，氣溫方面，北台灣及東半部高溫約２８、２９度，中南部仍可到３１度左右，夜晚清晨各地低溫約２０至２２度，西半部日夜溫差仍大。另外，東北風影響，今下午起台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。

(中時 )