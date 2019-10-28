北部山區有較大雨勢 日夜溫差大 10:232019/10/28 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局預報指出，今天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局預報指出，今天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有零星短暫雨，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。 預報顯示，氣溫方面，北台灣及東半部高溫約２８、２９度，中南部仍可到３１度左右，夜晚清晨各地低溫約２０至２２度，西半部日夜溫差仍大。另外，東北風影響，今下午起台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。 (中時 ) #地區 #南部 #南部地區 #山區 #短暫雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 《百貨股》菲律賓小7取貨上線，博客來海外業績估增2成 11:082019/10/24 財經 電子智慧站牌一按就通 老人家等公車卡方便 16:352019/10/24 生活 北涼南熱 全台單日溫差達8度 21:262019/10/24 生活 好天氣一路到周末 下周要下雨了 22:212019/10/24 生活 去京都玩可要注意了！在祇園任意拍照可能挨罰 21:372019/10/25 國際 氣象局：早晚偏涼 中部以南溫差達10度 08:362019/10/27 生活 國際扶輪3461地區年度扶輪日27日台中盛大登場 吸引2,300人熱烈參與 23:462019/10/27 財經 大陸天山南部又發現千億立方級大氣田！ 19:032019/10/27 兩岸 生活熱門新聞 星巴克歡慶萬聖 這兩天再推買一送一 - 生活 水逆來了！唐綺陽揭這些人會出事 - 生活 轎車開進士林夜市遊客看傻眼 網驚：導航壞了？ - 生活 超幸運！這兩生肖本周做什麼都得意 - 生活 35歲男星70歲的腎 腎早衰恐怖行徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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