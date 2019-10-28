國民黨總統參選人韓國瑜27日在澎湖提到，澎湖擁有豐富觀光資源，現在卻只以台灣遊客為主，實在太可惜，若當選總統將研擬開放澎湖小三通，吸引更多陸客。交通部政次王國材今日表示，小三通已實施10年，但由於澎湖航程長、海象不穩，因此沒有大陸直航船隻，不過只要航商可克服並申請，相關單位都會予以同意。

觀光局昨日指出，已在2008年10月修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，實施澎湖小三通常態化超過10年，無須再行研議開放。近年來國人前往澎湖旅遊興盛，2017年約有115萬人次到訪、2018年為118萬次，2019年1-9月約110萬人次，較107年同期成長11％。

觀光局表示，為刺激離島觀光景氣，「擴大國旅補助計畫」中也針對離島旅行另行補助。計畫從9月實施至今，已有補助173團旅行團體、7266名旅客前往澎湖旅遊；自由行旅客計約有補助8萬8000名使用4萬4000個房間，為離島中使用自由行補助最踴躍之縣市。而「2019澎湖國際海灣燈光節」，截至10月20日止，也吸引11萬2000人次到場參觀。

交通部政次王國材今在立法院交通委員會上表示，金、馬、澎均已開放小三通逾10年時間，但過去確實是金、馬與大陸聯繫較頻繁，澎湖則因為航程較長，且海象較不穩，因此只有貨運船隻。

王國材表示，雖然如此澎湖的觀光產業仍十分興盛，多數陸客會以包團方式旅遊，自由行旅客也會澎湖、台灣一起玩，澎湖每年觀光客都有逐漸成長，若需要直航船隻，只要航商可克服航程、海象等問題，向相關單位申請後，都會予以同意。

(中時 )