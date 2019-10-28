國民黨2020總統參選人韓國瑜民調持續落後總統蔡英文，不過韓國瑜的造勢場仍然擠滿人潮，民調真實性引發質疑。然而，即便外界認為蔡英文選情穩，但有評論分析指出，從民進黨的三個動作看來，可嗅出對於2020大選、立委選舉的焦躁感，蔡英文並沒有想像中穩！

總統大選進入倒數，據TVBS日前公布的民調顯示，若在藍綠決的情況下，蔡英文支持度以52%領先韓國瑜的39%，尚未決定的則有8%，雙方差距13%。聯合報今天也公布最新民調，在藍綠對決的局面下，蔡英文以42%支持度領先韓國瑜的30%，兩人差距12%。中評社分析指出，即便許多民調結果都顯示蔡英文選情樂觀，但從民進黨近期的一些動作中，似乎可以解讀到蔡英文並不如民調中顯示的那麼穩。

該評論分析指出，民進黨打韓國瑜失言、政策落實真實性，社會民眾對此已麻痺，且韓陣營陸續端出政見爭取支持，蔡陣營只能被動批評，沒端出自己的牛肉，選民還會持續買單？此外，民進黨執政成績屢受到柯的檢驗，民進黨主席卓榮泰回擊「2018如果沒有民進黨，柯是落選的，柯應該跟民進黨保持友善關係才對」。該評論認為，卓喊話正是不想陷入兩面作戰，每天都得面對韓國瑜、柯文哲兩個頗具聲量者的批評，柯若先停火，民進黨才能專心應付韓。

最後，評論認為，香港凶嫌陳同佳來台投案一事，蔡政府從一開始的拒絕轉趨為台灣來處理，外界認為是因民眾反彈，攪動社會討厭民進黨的情緒，蔡政府才緊急髮夾彎。而蔡為爭取連任，對社會輿論波動最為敏感，甚至連槍決死刑犯的大絕招都端出來。從這一連串民進黨動作看來，即便各家民調顯示蔡領先韓，但蔡選情似乎沒想像中穩，2020總統大選、立委選情仍有待觀察。

(中時電子報)