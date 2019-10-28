甘肅夏河5.7地震 未收到人員傷亡報告 09:222019/10/28 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 甘肅夏河5.7地震，目前未收到人員傷亡報告。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 28日凌晨1時56分，甘肅省甘南州夏河縣發生5.7級地震。據夏河縣委辦公室發布的最新一期快報顯示，經過初步排查，截至28日6時，震中紮油鄉受損房屋30多戶，達麥鄉受損房屋50多戶，唐尕昂鄉受損房屋13戶，拉蔔楞鎮受損房屋40多戶，王格爾塘鎮受損房屋4戶，沒有收到人員傷亡報告。受災情況仍在進一步排查中。 (旺報 ) #房屋 #夏河 #排查 #人員 #報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 世銀經商環境報告 台灣納稅信貸表現下滑 11:462019/10/24 國際 世銀報告：陸營商環境全球排名躋身前40 11:132019/10/24 兩岸 文曄併宣昶爆內線交易 檢調約談相關人員 04:102019/10/25 證券．權證 梧棲翁走失6天 救難人員鎖定南勢溪力搜 16:172019/10/25 社會 建商蓋房子 不等於投資客囤房 04:102019/10/26 財經焦點 誤踩油門落海 身障男靠竹竿救起 10:582019/10/27 社會 「遺體借道」不算凶宅 前屋主涉隱匿挨告獲無罪確定 22:102019/10/27 社會 新創勞動型態 送餐人員權益如何 04:102019/10/28 焦點新聞 信義房屋揪CNEX 激發社造熱情 04:102019/10/28 產業．科技 信義房屋揪CNEX紀錄社造正能量 04:102019/10/28 財經焦點 兩岸熱門新聞 大隻佬歸來 長征五號再戰宇宙 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 基因編輯治愛滋 陸創世界首例 - 焦點新聞 - 旺報 北京主動出擊 堵死隱性台獨 - 焦點新聞 - 旺報 解放軍高層大地震 兩將軍被免人大代表資格 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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