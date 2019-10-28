28日凌晨1時56分，甘肅省甘南州夏河縣發生5.7級地震。據夏河縣委辦公室發布的最新一期快報顯示，經過初步排查，截至28日6時，震中紮油鄉受損房屋30多戶，達麥鄉受損房屋50多戶，唐尕昂鄉受損房屋13戶，拉蔔楞鎮受損房屋40多戶，王格爾塘鎮受損房屋4戶，沒有收到人員傷亡報告。受災情況仍在進一步排查中。

(旺報 )