林心如曝當年險被換角。(圖／翻攝自YOUTUBE)

林心如受訪一度落淚。(圖／翻攝自微博)

林心如近來加盟大陸綜藝節目《親愛的客棧3》，在最新一集中，她透露自己當初演《還珠格格》時，差點就被換掉，沒辦法演出「紫薇」一角，是她哭著拜託瓊瑤「不要把我換掉」，才造就了經典，而《還珠格格》也成為即使播完20年，至今仍是不可取代的神劇。

在節目中，林心如被問到「覺得這個行業殘酷嗎？」她也道出當年演《還珠》時，因為紫薇的哭戲很多，但她因為哭不出來，差點被瓊瑤換掉，「我去哭著求阿姨（瓊瑤）不要把我換掉」。而林心如結婚生子後，重心多放在家庭，演藝工作也多以幕後為主，因此被問會不會擔心沒有作品時，她也道出女演員心酸。

從少女變熟女，在角色上多少有限制，林心如直言暫時有有種角色她無法接受，「可能有一天不能接受的是我演女主角的媽媽，那我就不會演了」，而她從演員成功轉為製作人，現家庭事業兩得意，她感慨「我努力了20年，覺得可以鬆口氣了吧！」

林心如也表示很久沒新作品，是因為把重心都放在家人上，而因為她是個生活安逸、不爭不搶的人，所以節目中要和他人競爭，讓她覺得壓力大。

(中時電子報)