台61草漯段 曳引車撞貨櫃車 駕駛送醫不治 09:342019/10/28 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台61草漯段曳引車撞貨櫃車，1駕駛送醫不治。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台61草漯段曳引車撞貨櫃車，1駕駛送醫不治。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) 台61草漯段曳引車撞貨櫃車，1駕駛送醫不治。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) 台61 38.1K北上草漯路段，28日上午6點50分，發生一輛曳引車追撞貨櫃車事故，造成曳引車內29歲曾姓駕駛當場無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。 警方調查，事故發生原因疑似貨櫃車45歲劉姓駕駛，為閃避從草漯交流道上來的車輛而緊急煞車減速，導致後方曳引車剎車不及而撞上，詳細肇事原因仍待調查中。大園警方呼籲駕駛人，行車時應注意車前狀況、減速慢行，以免發生危險。 (中時 ) #曳引車 #駕駛 #貨櫃車 #事故 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 慘！偷渡陸客關貨櫃棺 冷凍8,050公里 07:422019/10/25 國際 死者為陸公民？陸駐英大使：尚無法確定 10:132019/10/25 國際 啥？英使才說未證實...環時稱「陸人慘死 英要負責」 12:252019/10/25 國際 「媽我無法呼吸了…」英39屍命案 傳這國人也在內 11:142019/10/26 國際 慘！英39屍案 貨櫃內滿血手印透露關鍵線索 14:372019/10/26 國際 英國貨櫃車39死命案 死者多為越南人 23:382019/10/26 國際 惡名昭彰！英39屍案 恐為這人蛇集團藏幕後 07:002019/10/27 國際 英貨櫃車39屍命案 司機被控39項過失殺人罪 04:242019/10/27 國際 英冷凍貨櫃車39屍慘案 關鍵第5人落網 09:152019/10/27 國際 還有2台冷凍車！傳逾60偷渡客下落不明 14:422019/10/27 國際 社會熱門新聞 性侵女童致大小腸流出 將出獄惡男現在長這樣！ - 社會 下葬4月亡妻突來電 夫墓園驚見真相… - 社會 廚房1幅畫竟是700年前大師真跡 婦賣2.3億變富婆 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 健身房有嬌點！真理褲正妹彎身 炸出「長腿圓尻」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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