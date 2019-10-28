台61草漯段曳引車撞貨櫃車，1駕駛送醫不治。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

台61草漯段曳引車撞貨櫃車，1駕駛送醫不治。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

台61 38.1K北上草漯路段，28日上午6點50分，發生一輛曳引車追撞貨櫃車事故，造成曳引車內29歲曾姓駕駛當場無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。

警方調查，事故發生原因疑似貨櫃車45歲劉姓駕駛，為閃避從草漯交流道上來的車輛而緊急煞車減速，導致後方曳引車剎車不及而撞上，詳細肇事原因仍待調查中。大園警方呼籲駕駛人，行車時應注意車前狀況、減速慢行，以免發生危險。

(中時 )