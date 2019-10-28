伊斯蘭國（Islamic State，IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）行蹤飄忽不定，過去5年讓積極想要逮捕他歸案的各盟國傷透腦筋，如今美國突然一網打盡，除了盟友伊拉克情報部門協助，也多虧了幾名被捕的IS高級幕僚反叛，透露巴格達迪藏匿地點及與外界聯繫的方式。

伊斯蘭國首腦巴格達迪在敘利亞伊德利布省的最後藏身處遭美軍轟成廢墟。

伊斯蘭國首腦巴格達迪在敘利亞伊德利布省的最後藏身處遭美軍轟成廢墟。

路透社報導，2名伊拉克安全官員指出，美軍此次能成功圍剿巴格達迪，幾名高級幕僚、領袖提供的資訊相當重要。其中一名是Ismael al-Ethawi，據信是巴格達迪身邊五大幕僚之一，他在今年中遭土耳其逮捕，隨後被交給伊拉克政府。

Ismael al-Ethawi透露，為躲避偵查，巴格達迪有時候會在裝滿蔬菜、偽裝成菜車的迷你巴士上和將領討論策略。伊拉克官員說，Ismael al-Ethawi提供了相當有價值的資訊，協助伊國情報機構拼湊巴格達迪的行蹤及藏匿地點，他也詳細描述另外4名和巴格達迪會面的男子資料，以及他們碰面的地點。

Ismael al-Ethawi具有伊斯蘭學博士學位，2006年加入蓋達組織（Al-Qaeda），2008年遭美軍逮捕並入獄服刑4年，他之後被巴格達迪拔擢，賦予宣揚教義、選擇伊斯蘭國指揮官的重要任務。

今年中，線人在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）市集裡認出Ismael al-Ethawi，隨後跟蹤他找到巴格達迪的藏身處，伊拉克情報部門後續將情資分享給美國中央情報局（CIA），美軍監視巴格達迪藏身處長達5個月後，26日展開圍剿行動。

伊斯蘭國首領巴格達迪在敘利亞北部最後藏身處的衛星空拍照。（圖／路透社）

此外，美軍與土耳其、伊拉克情報部門今年初在一場聯合軍事行動中抓到的幾名伊斯蘭國資深領袖也讓情勢有了轉變，官員說，這些反叛領袖告訴盟軍所有他們在敘利亞境內與巴格達迪會面的地點，協助盟軍在今年中確認巴格達迪目前的落腳處就在伊德利布省。

除了美伊組成的軍事情報網發揮作用，巴格達迪在伊德利布省當地的對手、前蓋達分支單位「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）也有貢獻，沙姆解放組織近期逮捕了巴格達迪另一名高級幕僚哈立迪（Abu Suleiman al-Khalidi），據信是美軍圍剿行動成功的「關鍵」。

(中時電子報)