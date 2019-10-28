國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出「讓大學生免費出國留學1年」的政策，雖然之後又有所調整，但每年所須經費也要幾百億元。教育部長潘文忠今天表示，教育應當一步一腳印，以學生為主體，不是依那個人的喜惡來做決定，他認為韓國瑜對教育的瞭解不夠深入。

韓國瑜從最剛開始「讓大學生免費出國留學一年」的政策，後來又做了修正，表示不是全部補助，可能是1／2或1／3，加上增設「排富條款」等條件排除後，一年大約需要5百億元，可挪用前瞻基礎建設經費，不夠的再由政府負擔。

立法院今天審查教育部預算，媒體詢問潘文忠對於韓國瑜提出「讓大學生免費出國留學一年」的看法，他回應，大學國際化過程，要考量學生需求，及相關合作國家接納的可能性，才能實際去推動。

潘文忠表示，教育部以高教深耕計畫，透過大學屬性與學生需求，來尋求國際合作。過去2年來，大學國際化已有相當程度成長，累積到現在共送出3萬多個學生出國交流或修習學位。

潘文忠說，韓國瑜可能對教育瞭解不夠深入，因此才會從個人想法提出「讓大學生免費出國留學一年」的政策，之後還不斷修正。他認為，經費是務實的問題，韓國瑜這項政策，從一開始每年需要數千億元，經過調整後也要幾百億元，相當花錢。

潘文忠表示，韓國瑜要讓大學生出國留學，必須在兼顧原來教育品質資源應用之下來進行，而不是「我只想做這件事，不管其他教育需要、需求」。

對於韓國瑜說要挪用前瞻計畫經費來讓大學生出國留學，潘文忠說，政府編列預算都是經過審慎評估後再由立法院決定，不是單一個人決定要怎麼做都可以，韓國瑜應該提出這項政策的可行性、做得到的方法，並向國人說明。

(中時 )