國民黨總統候選人韓國瑜16日正式展開全國「傾聽之旅」，和人民互動，許多韓粉也跟著趴趴走，但有位韓粉因為事故，撞到後腦，使他重度昏迷了2個月，四肢乏力無法走路，坐了半年輪椅，開始努力復健，並直言，希望在明年投票日之前能成功拿起拐杖，出門去為韓國瑜拉票。

張姓韓粉昨(27日)在臉書社團「村長粉絲團」發文，自稱今年2月底因為事故跌倒，撞到後腦，使他重度昏迷了2個月，四肢乏力無法走路，坐了半年輪椅，但最近幾天，他為了明年1月投票日能出門投票，盡力做復健運動，左腳已經可以踢，慢慢有力氣，預計再一個月，他想改拿拐杖走路，出門為韓國瑜拉票。

其他網友看到他的情況，紛紛留言，「加油！ 化為動力去復健！」、「國家有難，更需要你我共同支持韓國瑜」、「加油！」、「祝早日康復，可以達成心願」、「祝福你早日康復」、「這就是韓家軍的精神，打倒腐敗的菜政府」。

韓粉在臉書社團發文。(圖/截自村長全國臉書社團)

(中時電子報)