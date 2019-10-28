台東市某知名麵店昨天晚間傳出1隻幼貓，疑似被老闆重摔爆頭死亡，網友在臉書貼文指出，目擊者老闆蓄意抓貓摔死，引起網友公憤、紛紛發起拒吃；而老闆的兒子則在今天凌晨貼文，指稱老是闆被幼貓咬到手指，才出現反射動作，並非摔貓，但是民眾仍憤憤不平。

昨天晚上6點50分許，台東縣想望家園愛護動物協會理事長趙韋童說，有隻母貓在麵店屋頂產下3隻小貓，老闆疑似嫌吵，抓起其中1隻小黑貓，重重地往地上摔，小貓爆頭、抽搐死亡。被民眾發現後，老闆馬上把小貓裝進塑膠袋內，騎機車載走。

麵店鄰居趙姓男子表示，流浪母貓約在2周前生了3隻小貓，他親眼看到麵店老闆抓起小黑貓，怒摔在地板上。這隻黑貓在死前幾分鐘，剛好被1位民眾手機拍到覓食畫面，她是看到2隻小貓很可愛，遠遠的拍照後離開，沒想到幾分鐘後，其中一隻黑貓就慘死了。

老闆的兒子今天凌晨po文道歉，並澄清並不是網路說的抓貓摔死，而是當下貓先咬了當事人的反射動作，並非故意，文中並貼出就醫診斷書，及受傷手指照片。

文中表示「但我們錯就是錯～我們絕不逃避任何責任？？而此事件也交由檢警單位調查了？？事情過後我們願意接受大家檢視及虛心受教。我們將每月提供物資給動保團體，請各位愛貓愛狗人士再給我們機會」。

但是該道歉文不被多數網友認同，有人要求交出貓屍，也有人說除非有人做出不恰當動作，否則貓不會咬人。對此摔貓事件，警方已介入調查。而業者也表示，今天要休息1天。

(中時 )