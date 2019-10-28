新北市五股區成泰路今天凌晨發生當街大砸車場面，10餘名男子分持刀棍以及手槍，朝著一輛停房在路旁的賓士轎車猛砸，附近民眾還聽到現場傳出至少3聲槍響，警方快打部隊趕到場時嫌犯都已四處逃逸，但卻留下疑似砸車男子開來的休旅車，警方還在車上查獲大批刀械與球棒，目前將傳喚車主到案說明。

警方在今天凌晨12點多獲報，新北事五股成泰路577巷內傳出槍響，現場還有大批人持刀棍砸車，立刻派出快打部隊到場，但抵達時所有人已經全部逃離，但經過目擊證人指證，現場有一輛當時撞擊賓士車的休旅車，車子尚未熄火，警方上前查看，發現車內有三把長西瓜刀以及球棒，懷疑就是砸車嫌犯所開來。

警方傳喚車主，但車主卻表示，是兒子開出去借給一名吳姓男子使用，因此並不知道發生何事。警方立刻連夜傳喚吳男到警局。

警方表示，這群砸車的嫌犯，原本與騎樓下另一名群人起衝突，準備前往巡仇，卻誤以為賓士車是對方的車，一群人便呼朋引伴前往砸車，原來根本是砸錯車烏龍一場。警方表示，現場經過鑑識，並未發現任何開槍跡證，砸車的嫌犯約4、5人，目前將開車的吳姓男傳喚到案，也將陸續傳喚其餘份子到案說明。

(中時電子報)