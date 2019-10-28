台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望達48.3％，創下近三年來的新高，肯定她領導的社會力量已明顯超過不肯定的社會力量。民調顯示，支持她聲望向上拉抬的主要驅動力是來自20至34歲的年輕族群。

台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，由游盈隆主持主講，並邀請林嘉誠與丁庭宇兩位學者與談。

在蔡英文總統聲望部分，游盈隆表示，民調詢問：「蔡英文總統自2016年5月20日上任到現在，已三年又五個月；整體來講，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：13.8％非常贊同，34.5％還算贊同，23.4％不太贊同，19.4％一點也不贊同，8.9％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有四成八的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成三的人不贊同；贊同的人比不贊同的人多5個百分點。這項發現顯示蔡英文目前已再度擺脫新的執政困境，獲得相對多數人民的肯定與支持。

和兩個月前相比，可以發現，贊同蔡總統處理國家大事方式的人上升3.2個百分點，而不贊同的人也下降2.4個百分點，這一來一往，使得八月原本贊同的人和不贊同的人比例旗鼓相當，他說，現在翻轉成贊同的人比不贊同的人多5個百分點。這項翻轉發生在2020總統大選前兩個多月，意義非凡。

游盈隆進一步分析顯示，蔡英文總統過去兩個月聲望向上拉抬三個百分點，主要驅動力是來自20-34歲這一年輕族群。特別是25-34歲這一年齡層贊同蔡英文處理國家大事方式的人兩個月內暴增18個百分點。

整體而言，35歲以下年輕選民中挺蔡英文的人目前高達六成六，他說「這是前所未有的現象」；同樣值得注意的是，35-65歲中壯選民中有明顯過半數以上的人對蔡英文處理國家大事的方式不以為然，「這就形成一個清楚的世代差異，如果不是對立的話」。

(工商 )