日前藝人郭碧婷與香港娛樂大亨向華強與陳嵐之子向佐結婚，許多人羨慕這宛如童話般的愛情。然而向佐媽媽透露，向佐因為練武多年，只要受傷就吃止痛藥緩解，導致腎功能提早透支，變成腎早衰，年紀才35歲腎功能卻是70歲之多。
慢說健康報導，指出腎只是一個泌尿系統器官，過濾血液中的雜質、維持體液和電解質平衡，產生尿液排出體外。更沒有腎虛導致男性性功能變差、不孕、面色蒼白、頭暈、脫髮等症狀。只要平時不做這6大行為傷害腎，就不用買各種營養品、藥物來補腎。
●水喝太少
水喝不夠會導致血量不足，送到腎臟的養分不夠多，造成缺血或腎細胞缺氧，損害腎功能、代謝變差。
●飯吃太多
暴飲暴食後，吃下肚的食物都要消化，會產生大量代謝廢物，腎臟必須加班清掃，久了腎臟就不堪負荷。
●體重太胖
體重越重、腎的工作量越大，此外胖子容易生病，每次生病都會傷害腎。研究顯示，胖子患上慢性腎病的風險比正常人高出2到3倍。
●煙抽太多
香菸有尼古丁、鉛、鉻等重金屬，對腎有害。
●愛憋尿
憋尿時間一長，太多的尿可能倒流回腎臟，對腎危害大。
●用藥不當
不只止痛藥會傷腎，很多藥都對腎功能有害，特別是補腎益腎的藥。在醫學範疇裡，沒有研究證明吃藥或偏方會對腎臟有益，反而傷腎。
文章來源：漫說健康
(中時電子報)
#腎臟
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