韓國瑜（白襯衫者）到雲林南聖宮參拜，受到支持者熱情歡迎。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜28日前往雲林縣斗六市南聖宮參拜，雲林縣長張麗善打趣說「韓國瑜嫁給李佳芬」是一家人，韓回說「是娶不是嫁啦」。韓強調民進黨執政一直拿不出政績，選舉到了只會把「顧主權」寫在臉上，請民進黨拿出政績來。

韓國瑜由雲林縣長張麗善、國民黨雲林山線立委參選人謝淑亞等人陪同到南聖宮參拜，受到支持者熱情歡迎，現場「韓國瑜當選」、「韓總統好」聲音不斷，氣氛非常熱絡。

張麗善表示，韓國瑜是雲林女婿「嫁給李佳芬」，在雲林住了20幾年已經是家人了，此次參選總統是中華民國的希望，雲林好不容易出了一名總統參選人，與大家如此接近，所以一定要支持韓國瑜，才能讓台灣與雲林更進步。

韓國瑜指出，過去3年半大家過得好不好心中自有一把尺，昨天晚上他說了一個「反清復明」故事，就是指民進黨遠離人心、拿不出執政成績，只會講「顧主權」，選舉一到臉上就寫著「顧主權，若他未來執政，一定會拿出政績來，這是最重要的。

韓國瑜最後笑著說「我是娶李佳芬不是嫁啦」，同時強調美麗的小鳥沒有翅膀是飛不動的，請大家除了支持他當選總統，也要支持雲林的謝淑亞與張嘉郡當選立委，才能造福中華民國與雲林縣。

(中時 )