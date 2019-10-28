亮白的制服、靦腆的笑，台北市政府消防局第二救災救護大隊永吉分隊隊員黃韋閔結束勤務、脫下口罩後的第一印象，就像是個大男孩，但他的消防職業生涯已經超過15年，其中近10年在擔任高級救護技術員（EMT-Paramedic），看多各類型的緊急救護案件，他還是希望全民能學習CPR、把握黃金時間，珍惜救護資源、讓每一趟救護出勤能發揮最好的效益。

台北市在17年前開始推動專責救護，目前已經成立4支高級救護隊。談起印象最深刻的救護案件，黃韋閔表示，擔任TP近10年，經手過的每一件都很特殊，但讓他印象最深刻的是某一次執行救護勤務時，遇到一名因急病而到院前心肺功能停止（OHCA）的年輕母親，正在執行心肺復甦術（CPR）時，一旁的小孩哭著喊媽媽。當時他已為人父、聽到那聲聲呼喊，讓他感同身受。

黃韋閔說，當時雖然很揪心，一邊急救、一邊心想「絕對不能讓小孩子沒有媽媽」，這也讓他更冷靜判斷，最後在他與出勤夥伴協力下，第一時間處置得宜，病人在現場恢復心跳呼吸、送醫後康復出院、與家人團聚。

一般民眾撥打119之後，如果接到心肺功能停止（OHCA）案件，線上的派遣員就會在電話的另一端對民眾進行CPR指導。黃韋閔曾經1年審核超過200件的線上CPR指導品質管理案件。他說，大部分的民眾都會願意去嘗試，畢竟在身邊發生OHCA的可能是親友，在等待救護車來的時間都會很願意做點什麼來搶救生命，但偶爾也會遇到一些家屬，可能當下太緊張、太害怕，無法順利跟著線上指導進行CPR，「全民CPR真的很重要，有時候可能因為多這一點時間，就可以把人救回來了」。

黃韋閔2015年獲緊急救護教官資格後，開始到各分隊與其他同仁進行品質案件管理駐隊。他坦言，一般分隊的各項工作繁忙、勤務量大，一開始有些同仁會把他當長官看待，擔心說錯、做錯些什麼，就會受懲處，「但我們在進行品管不是要怪誰做不好、也不是找誰麻煩，而是要回頭來看、怎麼做更好」，把自己的經驗教給其他人，也是另外一種救護上的貢獻。

即便有些同仁起先會排斥、抗拒，但黃韋閔靠著愛分享、幽默的個性，讓大家慢慢接受品管。他說，逐漸有學弟加他通訊軟體，私底下詢問他關於救護技術的問題，「這工作就是大家再怎麼累，也還是有責任感、想把工作做好，特別是救護案件，可以把人救回來，是很有成就感的」，而台北市政府消防局也在這群TP教官團的指導、基層同仁精進，齊心努力之下，每年OHCA康復出院的病患人數也逐年增加。

回歸到救護業務，黃韋閔服務的永吉分隊是台北市最東邊的高級救護隊，除了所屬的信義區，向北支援到松山、內湖區，向南支援大安區、文山區，「守備」範圍相當廣、救護量也相當大。

消防員在跑救護案件的時候，偶爾會遇到非緊急、卻撥打119叫救護車的情況，例如被蚊蟲叮咬奇癢無比、失眠頭痛、便秘腹痛等非緊急情況。黃韋閔坦言，確實也曾遇到這類不太急迫的情況，但秉持服務心，還是完成救護任務。

依照台北市政府消防局的民眾濫用消防局救護車收費標準，目前僅針對未送至急診責任醫院、未送急診就醫這兩種情況收費。黃韋閔說，可以理解民眾不舒服的當下，一定會很驚慌，但他也呼籲，希望民眾撥打119之前，先自我評估身體情況是否可以自行就醫、還是真的需要救護車，「有時候多想一分鐘、做出正確的判斷，可以讓情況更危急、更需要救護車的人，獲得妥適的照顧」。

(中時 )