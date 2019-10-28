每年一進入10月，台灣地區就呈現空品不良，持續至隔年4月，10月恰逢民眾熟悉的萬聖節月份，台南市環保局安排南瓜、巫婆等應景裝扮走上街頭，宣傳機車按時定檢與補助措施。快閃舉牌宣導的創新模式吸引不少騎士們注意，除讓政策宣導效果加分，也帶來不少歡樂氣氛。

台南市長黃偉哲呼籲車主一定要完成定檢，以維護空氣品質與你我健康，為淘汰高汙染機車，除一般民眾補助外，今年新增中低收入戶；偏遠地區民眾(南化、龍崎、左鎮、楠西)加碼補助，市府受理已近尾聲，請民眾把握最後機會。

環保局長林淵淙表示，為了擴大宣導機車定檢政策，也因應即將到來的萬聖節，環保局以快閃方式，利用大部分民眾下班時間到重要路口宣導，主要就是提醒機車族群要落實一年一度的機車定檢，並提供汰舊補助獎勵資訊。

特別的是，此次除安排應景的南瓜、巫婆等造型，連近來最夯的小丑也粉墨登場。昨日在仁德、歸仁區一上場就備受矚目，替宣傳效果加分不少，接下來幾天，選定永康復興路、東區小東路、台南火車站、湯德章紀念公園等快閃宣導。

環保局表示，以逗趣萬聖節裝扮，在下班尖峰時間及車流量大的路口以舉牌方式來走動，利用短暫視覺衝擊效果增加民眾的印象，就是希望藉此傳達機車定檢觀念，一旦未定檢車輛將直接開罰500元，如有久置不堪使用之未定檢車輛，亦請儘速辦理報廢。

台南市108年度迄今已淘汰近1萬5000輛二行程機車，預估削減PM10 約8公噸、PM2.5 約7公噸，也為秋冬空品不良期間減少汙染物排放。

(中時 )