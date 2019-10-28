伍茲與冠軍獎座合影。（美聯社）

老虎伍茲(Tiger Woods)勇奪Zozo錦標賽冠軍！他追平PGA美巡賽的82勝歷史紀錄，為傳奇生涯再寫新頁。這是首次在日本舉辦的美巡賽，即使受到千葉縣豪雨侵擾，仍成為伍茲締造紀錄的幸運地。伍茲28日以總桿數261桿(-19)摘冠，地主好手松山英樹264桿(-16)獲得亞軍。

這冠是伍茲的意外收穫，他今年3月至今都沒有這麼好的狀態，結果在大雨打亂賽程的前三輪繳出64、64、66的佳績一路領先，決賽輪他以67桿守住領先(原本就領先3桿)，最後一桿推進小鳥完美收尾。「連續領先5天很漫長啊，壓力真的很大。」話雖如此，伍茲PGA生涯中，只要前三輪領先3桿以上，一次都沒輸過(24戰全勝)，抗壓性無人能及。

A birdie at the last for @TigerWoods! 🏆



He seals win No. 82 @ZOZOCHAMP in style.



This is his third win in his last 14 starts.#LiveUnderPar pic.twitter.com/bWaq3zlZ0t — PGA TOUR (@PGATOUR) October 28, 2019

伍茲說：「英樹追得很緊，比表面看來緊迫得多。」他對松山英樹的奮戰印象深刻，松山一度追到只差兩桿，並列第3的麥克羅伊(Rory McIlroy)最後輸了伍茲6桿。伍茲的體力不像以往那樣能頻繁應付比賽，但他這次的表現宛如從43歲回到23歲，最後一洞他開出去還懶得看球，他打得就是這麼順。

如果進一步比較，已故名將史尼德(Sam Snead)打了425場美巡賽獲得82勝，伍茲只用了359場，勝率22.8%史上最高。可能這個日本球場特別對伍茲胃口，他4輪瘋狂抓下27隻小鳥，之後世界排名將升到第6。台灣好手潘政琮以+3桿並列第59名。

(中時電子報)