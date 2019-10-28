美光科技（Micron）宣布突破性的非揮發性記憶體技術，推出全球最快的固態硬碟（SSD）Micron X100 SSD。該產品是美光眾多產品家族中第一次特別針對高儲存密度及高記憶體密度應用的資料中心所推出的產品方案。這些解決方案將利用3D XPoint技術的優勢，並透過比DRAM更高容量的儲存和持久性，以及比NAND Flash更高的耐用性和效能，引領記憶體到儲存階層的新層次。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana表示，美光的創新X100產品為資料中心帶來3D XPoint技術的顛覆性潛力，推動應用程式效能的突破性改善，並實現全新的使用範例。美光是全球唯一DRAM、NAND Flash、3D XPoint解決方案的垂直整合供應商，而且此產品持續將我們的產品組合朝更高附加價值的解決方案發展，這些解決方案加速人工智慧的開發、推動更快的資料分析，並為我們的客戶提供新的洞見。

透過結合領先業界的高頻寬、低延遲、服務品質（QoS）和高耐受度，美光X100 SSD為大數據應用程式和數據交換工作負載量提供顛覆業界的效能。美光X100 SSD透過即時傳遞大量資料來加速資料中心應用程式，並顯著提高資料傳輸的速度，同時維持可預測的快速服務，以更快獲得資料洞察。

美光X100 SSD具備高效能本機儲存，提供高達250萬每秒讀寫次數（IOPS），是當今最具競爭力的SSD產品的三倍以上。擁有業界最高頻寬，在讀取、寫入和混合模式下具有超過9GB/s的頻寬，而且比當今最具競爭力的NAND Flash產品快三倍。

美光X100 SSD極短延遲時間，提供一致的讀寫延遲時間，比NAND SSD短11倍。應用程式加速可針對具有普遍資料中心工作負載量的各種應用程式，將終端使用者體驗改善二到四倍。高效能、小儲存空間特性，無須為提供高效能而過度配置儲存空間。由於美光X100 SSD支援標準NVMe介面，不需要變更軟體，即可享有產品的完整優勢。

(工商 )