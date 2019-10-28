美光科技（Micron）發表業界首創安全即服務平台（Security-as-a-Service Platform），能保護物聯網裝置，為各種工業及車載應用打造雲端優先的部署模式，Authenta Key Management Service（KMS）平台能從雲端啟動已安裝Authenta的裝置，排除在現有萬物互聯環境中，確保裝置資安的挑戰和複雜問題。

目前已佈署的物聯網裝置眾多，涵蓋車載、企業、工業控制、連網家庭等市場，預估數量會從2019年的230億增至2020年的300億。多元裝置的資安問題仍是系統代工生產商（OEM）所關注的一大問題，他們因而希望擁有簡易、符合成本效益，並能獨立於系統單晶片硬體的解決方案。Authenta KMS加上已嵌入NAND及NOR裝置的信任根硬體，將協助OEM廠從矽層級保護裝置功能。

現行聯網裝置保護模式並不一致，業界主要仰賴三大途徑：添加昂貴又難以擴大規模的資安元件、將安全金鑰植入系統單晶片內（導致架構零散），或毫無作為造成裝置低於市場及法遵標準。

美光嵌入式事業部資深行銷總監Amit Gattani表示，物聯網裝置的安全性仍是阻隔物聯網普及的一大障礙；必須施以新策略來保護邊緣裝置。Authenta KMS採用大量已安裝信任根的快閃記憶體裝置，從矽層級開始為物聯網裝置提供完整資安保護。

美光Authenta KMS透過Authenta標準快閃記憶體裝置的資安元件，加強物聯網網絡既有保護機制，這套安全即服務平台可透過雲端服務，啟動及管理邊緣快閃記憶體裝置，讓平台和裝置從製造供應鏈延伸至現場安裝及管理，整個生命周期內都獲得保護。

(工商 )