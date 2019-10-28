藍委賴士葆今（28）日於立院財政委員會質詢時表示，行政院的「歡迎台商回台投資方案」雖然已超過6千億元，但實際上企業能否落實有待商榷。

賴士葆向財長蘇建榮表示：「我跟你打賭一碗牛肉麵啦，真正投資的絕對沒到6千億元。」蘇建榮莞爾一笑地回應：「報告委員，我不吃牛。」

一旁的藍委林德福則建議，既然財長不吃牛，那打賭一百份雞排，但蘇建榮未做回應。

(工商 )