藍委打賭吃牛肉麵 財長：我不吃牛 11:412019/10/28 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部長蘇建榮。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藍委賴士葆今（28）日於立院財政委員會質詢時表示，行政院的「歡迎台商回台投資方案」雖然已超過6千億元，但實際上企業能否落實有待商榷。 賴士葆向財長蘇建榮表示：「我跟你打賭一碗牛肉麵啦，真正投資的絕對沒到6千億元。」蘇建榮莞爾一笑地回應：「報告委員，我不吃牛。」 一旁的藍委林德福則建議，既然財長不吃牛，那打賭一百份雞排，但蘇建榮未做回應。 (工商 ) #財長 #蘇建榮 #打賭 #投資 #賴士葆 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳榮義：台杉要帶動企業創投風氣 04:102019/10/24 財經要聞 貿戰未解 Q4股債均衡抗波動 04:102019/10/24 投資理財 《商情》供給減少疑慮，打壓周三LME期銅漲逾1％ 10:002019/10/24 財經 錢放銀行死無葬身之地！ 老謝揭負利率時代投資要訣 08:102019/10/25 財經 專家傳真－未上市公司吸金的完美套路 04:102019/10/25 產業特刊 科技主題式ETF 掀投資熱 04:102019/10/25 投資理財 驚奇指數回升 美股後市俏 04:102019/10/25 投資理財 《韓股》觀望聯準會決議，韓股近持平 11:422019/10/25 財經 徐國勇嗆記者藍委問該道歉或嘉獎 蘇貞昌這樣說 17:182019/10/25 政治 陸美貿易戰 財長：已全盤改變產業鏈 11:392019/10/28 財經 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 看完小英拜廟正妹韓粉趕赴龍介場 氣氛差很大! - 政治 最新民調 蔡英文、韓國瑜差距縮小逾5％ - 政治 - 工商 看完最新民調 網友分析出實情！ - 政治 宋楚瑜再戰 網分析驚韓不妙了！？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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