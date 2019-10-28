教育部日前將清大「教育與學習科技系碩士在職專班」列為109學年裁撤名單，引發師生驚訝。清大教育學院院長林紀慧說明，109學年將裁撤的是近10年未招生，只供學校教育人員就讀的「學校行政」教師碩士在職專班；教科系的「教育行政」與「課程教學」兩個碩士在職專班仍繼續招生。

教育部日前公布「109學年度大學校院總量增設調整核定表」，將清大「教育與學習科技系碩士在職專班」列入裁撤名單，但在備註中又提到「教育與學習科技學系學校行政教師碩士在職專班」，到底是怎麼回事，語焉不詳。媒體因此報導，清大「教育與學習科技系碩士在職專班」將在109學年裁撤。

林紀慧說，清華大學教育學院下的教科系、幼教系、心諮系、運動科學系、數理所及環文系，都開設了夜間碩士在職專班，提供現職的校長、教師、教育文化相關產業或有志於教育的在職人士進修管道。

林紀慧說，清大「教育與學習科技系碩士在職專班」要裁撤的是只供學校教育人員就讀的「學校行政」教師碩士在職專班，「教育行政」與「課程教學」兩個碩士在職專班仍繼續招生，招生對象除了教師之外，文教事業相關人員皆可報考。

(中時 )