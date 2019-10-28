民進黨完全執政三年多，台灣民意基金會今天公布最新民調，有四成四的人基本上滿意民進黨三年多完全執政的表現，有五成的人不滿意，雖然不滿意的人仍比滿意的人多6個百分點，但與過去相較，對民進黨執政不滿的人已是兩年半來的新低。

台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持主講，並邀請林嘉誠與丁庭宇兩位學者與談。

民調詢問，「民進黨完全執政已經三年又五個月，一般說來，您滿不滿意民進黨政府整體的施政表現？」結果發現：9.1％非常滿意，34.9％還算滿意，26.5％不太滿意，23.9％一點也不滿意，5.5％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在台灣二十歲以上的成年人中，有四成四的人基本上滿意民進黨三年多完全執政的表現，但有五成的人不滿意。

他說，從過去趨勢分析，台灣人對民進黨完全執政的態度反應，可分三點加以說明：

第一，整體而言，過去兩年半，不滿意民進黨完全執政表現的人一直都維持在五成以上，表示絕大多數台灣人對民進黨的執政表現有不同程度的失望。

第二，但從另一個角度看，在過去兩年半中，不滿民進黨執政的人曾高達六成二（2017年5月），但2019年10月最新的調查卻發現，對民進黨執政不滿的人已下降到空前最低的狀態，只有五成的人不滿。

第三，在過去兩年半的大多數時間，對民進黨執政表示滿意的人只有三成四到三成八，但現在滿意民進黨執政的人已經到達四成四，這表示在過去五個月中，人們對民進黨執政的態度反應有顯著的轉變，箇中原因為何？十分耐人尋味。

(工商 )