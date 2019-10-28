很多韓粉看到高鈞鈞，開心跟她合照。(Youtube截圖)

挺韓正妹高鈞鈞昨日下午闖萬華小英拜廟現場直播，發現大概廟門口外就沒啥人了，笑喊「放心了!」她緊接著趕場板橋北極宮立委柯志恩與議員謝龍介的場子，現場擠滿了人，氣氛非常歡樂，柯、謝還沒到場時，群眾跟著台上載歌載舞，外面還有一整排小攤販。

總統蔡英文昨日下午陪同立委林昶佐於萬華廣照宮參香，近日民調蔡英文支持度超過50%，大贏國民黨參選人韓國瑜。但昨日小英抵達拜廟現場，挺韓正妹高鈞鈞四處環顧之後，笑說「看完以後放心了，可以走了，大家知道我的意思嗎?」她從遠一點的地方照現場，告訴大家差不多廟門口外就沒人了。

高鈞鈞昨日直播畫面一度被卡，畫面黑了5分鐘，她說「超卡的，拜託，根本就沒什麼人還在那邊卡，我用的是中華電信耶!根本就沒什麼人在卡什麼，好誇張喔!」隨即她離開現場趕赴板橋北極宮立委柯志恩與議員謝龍介的場子。

柯志恩昨天在臉出貼出照片表示，「今天下午在北極宮廣場，幾乎可以用“爆場”形容！」高鈞鈞昨天到現場也是看見許多韓粉穿著國旗裝搖著國旗，人氣非常旺。和蔡英文拜廟「冷靜理智」的現場不同，昨日柯志恩、謝龍介還沒到場時，台下也坐滿了人，民眾跟著表演者一起載歌載舞氣氛十分歡樂，場外還有一整排小攤販。

不知是人多還是其他原因，高鈞鈞只要一靠近北極宮現場直播畫面就非常卡，讓她十分無奈，也告訴大家距離廟門還有好幾公尺她就擠不進去了，哪裡像蔡英文拜廟一樣。

(中時電子報)