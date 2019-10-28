「飆風玫瑰」羅斯新球季改到活塞「綻放」，目前打完3場例行賽，場均拿下25.3分、5助攻與2籃板，彷彿回到當年他以史上最年輕紀錄，拿下年度MVP時的優異身手，沒想到他竟然對自己目前表現很不滿意，甚至自認打得很糟糕！

「我的數據雖然看起來不錯，但我的失誤實在太多了，一場球賽發生4、5次失誤，對一名控衛來說，絕對是個很嚴重的問題，」今年夏天從灰狼跳槽活塞的羅斯表示，「我不能光看數據亮眼的部分，失誤問題真的很嚴重，我很不滿意。」

目前羅斯平均上場26.3分鐘，問他是否想要再打40分鐘？他的回答很果決，「畢竟我才傷癒復出沒多久，暫時不會考慮出戰那麼久的時間。」他在去年11月1日出戰爵士，上場打了40分51秒，貢獻生涯新高50分，表現有夠神勇。

活塞總教練凱西也透露羅斯的「使用說明書」，「我不會興奮到讓羅斯出賽30幾分鐘，然後害他休兵2到3場，這樣是在危害羅斯的職業生涯。我認為羅斯從替補出發，對球隊幫助更大，不過因為雷吉傑克生受傷，我可能調整先發陣容。」

(中時電子報)