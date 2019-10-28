國家運輸安全調查委員會在今年8月正式成立，針對鐵道、水路、公路、航空等事故進行調查，運安會指出，確定成案的事故需於2小時內通報，疑似事故則為24小時。然而立委指出，台鐵局8月發生兩起行車事故，卻都在10天後才通報運安會，根本超過運安會規定的通報時間，痛批「台鐵發生什麼事？這不是又跟以前一樣閉門造車？」

今年8月6日台鐵發生一起行車事故，一名司機員因過站未停，竟在未通報行控中心的情況下，私自關閉ATP倒車回站，差點與後方列車發生追撞事故，台鐵於9月21日通報運安會；8月26日又有一起事故，因台鐵屏東佳冬站號誌故障，導致進站自強號差點撞上前方區間車，險釀事故，台鐵則於9月6日通報運安會。

運安會執行長官文霖表示，根據相關規定，確定成案的事故需於2小時內通報，疑似為事故則須於24小時內通報，就台鐵兩起事故而言，司機員私自關閉ATP倒車一案，絕對是確定成案，必須在2小時內通報。

立委林俊憲表示，台鐵無視通報SOP，都在事故好幾天後才通報運安會，恐怕會錯失調查黃金時間，也可能遺漏相關證據，痛批「台鐵發生事情又關起門來自己處理，跟以前一樣閉門造車，到底發生什麼事？」

官文霖表示，今年7、8月時，運安會有向各單位溝通，宣導事故通報作業模式，未來會再加強溝通。交通部政次王國材則表示，過去飛安會、民航局合作良好，通報狀況都符合規定，由於運安會才剛成立，台鐵局、鐵道局可能還不習慣這類作業模式，目前已要求其提出改善措施，陸海空都應與運安會密切配合。

(中時 )