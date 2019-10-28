各政黨陸續興起，台灣民意基金會今天公布最新民調，民進黨與國民黨支持度目前並駕齊驅，各獲近三成選民支持，台灣民眾黨獲10.9％支持，躍居第三，時代力量、親民黨分居第四和第五。基金會董事長游盈隆表示，從民調看，時代力量社會支持的迅速消退已經是一個明顯的現象。

台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持主講，並邀請林嘉誠與丁庭宇兩位學者與談。

在政黨認同度方面，民調詢問「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，幾個小黨如時代力量、親民黨，還有最近剛成立的台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟等等。在所有這些政黨中，您個人最支持的是哪一黨？」

結果發現：有29.7％支持民進黨，29.1％國民黨，10.9％台灣民眾黨，5.6％時代力量，2.2％親民黨，中性選民20.1％，其他小黨皆未能超過百分之一，合計1.7％，0.9％不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，民進黨與國民黨目前並駕齊驅，各獲近三成台灣選民支持，成立兩個月的台灣民眾黨獲10.9％的支持，躍居第三，而時代力量以5.6％屈居第四，親民黨以2.2％位居第五，其他新舊小黨則仍待努力。

他說，與上個月同樣的調查相比，台灣人整體政黨支持傾向並無大的變化，兩大黨仍然旗鼓相當，並無顯著增減；惟值得注意的是，台灣民眾黨增加了2.8個百分點，時代力量減少1.1個百分點，中性選民增加2.3個百分點。

游盈隆認為，對小黨而言，一兩個百分點的變化都算很敏感的事，儘管這些變化都還在誤差範圍。但時代力量社會支持的迅速消退已經是一個明顯的現象，而台灣民眾黨是否有乘勢而起的機遇？仍待觀察。

(工商 )