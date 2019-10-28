教育部課審會學生委員、靜宜大學學生林致宇今年8月間因不滿香港政府處理「反送中」事件，竟寄道具血衣、冥紙及郵件給香港經濟貿易文化辦事處遭送辦，台北地檢署調查時，林致宇辯稱，寄這些東西僅是宣示性象徵物品，提醒文化辦事處可能會變成目標，並非恐嚇，他還說自己是「好心被狗咬」，但檢方不採信，今依恐嚇公眾罪嫌起訴林致宇。

林致宇從高中階段即熱中參與社運活動，一直到進入大學就讀，始終都是社運的熟面孔，他曾有多次爭議言行，包括2015年反課綱運動發生時，曾講出「慰安婦就是性工作者，不一定是被迫的」，以及2017年的高中國文課綱事件，他直接批評閱讀唐宋古文八大家是「造神」、「傳遞封建思想」的行為，被網友譏笑言行宛如紅衛兵。

香港經濟貿易文化辦事處今年8月6日收到一個包裹，打開赫見有以紅色油漆做成的「血衣」、金紙及抗議信函，信中指稱「香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段」，並聲稱已有黑客竊取經貿文辦所有職員的個人資料，經貿文辦在收到該函件後「應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危」。

香港經濟貿易文化辦事處報警處理，北市警信義分局查出是林致宇所為，將林致宇函送北檢偵辦。

林致宇事後在臉書發文說，包裹內容物有道具血衣及冥紙，僅是作為宣示性象徵物品，沒有加害於任何人之生命、身體之恐嚇意圖及行為，並強調他並非駭客也無駭客技術，亦沒有取得任何職員個資，如果要說這是恐嚇，「我只能感嘆自己是好心被狗咬」。

檢方調查時，林致宇坦承寄包裹，辯稱是基於善意提醒香港經濟貿易文化辦事處應該正視其他社運人士對於反送中情緒升溫，該處可能會變成目標，並非恐嚇。但檢方不採信，今依法起訴。

(中時 )