無情真實網站預估的總統投票數。（圖片摘自無情的真實未來預測網站）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

2020總統大選已進入倒數70多天，有一網站公布總統大選預測得票數，該網站認為總統蔡英文得票率將為55.2%，得票數為689萬；而國民黨總統候選人韓國瑜則為44.8%，得票數為559萬。這個估計結果，震驚網友，直言好邪門！蔡英文施政不利，居然得票數會和2016年得票數大致相同，太神奇了！

根據民調網站「無情真實的未來預測」的預測，2020總統大選，蔡英文得票率將為55.2%，得票數為689萬；韓國瑜則為44.8%，得票數為559萬。若明天投票，蔡英文的勝率為85%，韓國瑜則為15%，顯示蔡英文連任總統的機率濃厚。

對於這個結果，批踢踢網友表示神奇，「等等，又是689，這數字太邪門了吧」、「不可能689萬啦，有600萬就偷笑了」、「感覺蔡沒贏這麼多」、「宋出來的話，韓只會再低」、「不可能這麼高的投票率」！

(中時電子報)