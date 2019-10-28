響應高雄市長韓國瑜提出的愛情產業鏈政策，高雄市副市長葉匡時28日上午到岡山區拜會高雄市議會副議長陸淑美，陸淑美趁機拋出在茄萣區發展愛情摩天輪的想法，希望在情人碼頭發展愛情產業鏈。

葉匡時上午拜會陸淑美、高雄市立委參選人黃韻涵陪同。陸淑美向葉匡時建議，希望在茄萣區的情人碼頭發展愛情產業鏈，她說，既然名為情人碼頭，就很適合發展愛情產業鏈，不要只在愛河旁邊，希望情人碼頭也可以發展愛情產業。

黃韻涵也提出對發展觀光產業的想法，她說，像是崗山之眼，不要讓遊客到該處觀光後就走了，希望可以串聯觀光景點，讓遊客可以品嘗當地美食羊肉爐，或到其他景點遊玩。

此外，陸淑美也向葉匡時提出將台61線（西部濱海快速道路）延伸到高雄、 捷運往湖內延伸，茄萣濕地、永安發展遊艇等建議，以及為岡山火車站站前商家請命。

葉匡時對此表示，會把這一些意見帶回去評估，看如何協助北高雄的發展，對觀光事業加一把勁；至於岡山火車站站前施工的影響，市府會先去了解具體的狀況，看有什麼方法可以實際幫助商家。

(旺報 )