教育部青年署修正青年從事海外志工計畫，參與服務國家的官方計畫，也可由個人提出申請。青年署表示，凡18至35歲青年，規畫明年1月赴海外從事3個月以上志願服務，即日起至11月30日前提出申請，最高可獲補助18萬元。

今(108)年共有14名青年透過教育部青年發展署「推動青年從事海外長期志工計畫」，前往海外從事長期志願服務。青年署進一步修正計畫，青年除透過依法設立的國內非營利組織或大專校院發函申請補助外，如參與服務國家的官方計畫且取得相關同意證明，也可由個人提出申請。

台灣展臂閱讀協會創辦人陳宥達與幼兒園教師楊雅涵，今年一同前往美國波士頓醫學中心擔任幼兒門診志工，他們發現弱勢家庭缺乏親子共讀的觀念和資源，因此透過孩子打預防針或看病時，在診間推動親子共讀，並且送一本適合親子互動的童書，鼓勵家庭成員與孩子歡樂閱讀。

陳宥達希望激發孩子的好奇心，讓孩子喜歡書籍，幫助父母建立以家庭為中心的家庭圖書館。楊雅涵表示，在候診間營造一個友善的環境相當重要，親子活動、說故事、玩桌遊等，可以大大減少小朋友看診的壓力，尤其在打開繪本的那一刻，常常是開啟彼此對話的好機會，他們藉由繪本交談來向家長宣導親子共讀的重要性。

此外，兩人也在當地社區進行家庭訪視，他們回憶說：「有一次拜訪一戶單親家庭，發現家中沒有適合孩子玩的玩具及童書，於是我們拿了幾本童書出來，一開始弟弟有點生疏不太想靠近，但是當我們和妹妹開始唸故事書時，有趣的聲調把弟弟吸引過來。」

青年署鼓勵有熱情從事長期海外志願服務的青年，勇敢付諸行動！若規畫明年前往海外長期服務，可至「青年海外和平工作團網站(https：／／yopc.yda.gov.tw)」填具表單(以出發前2個月提出申請為原則)，再將紙本遞送青年署提出申請。更多詳細訊息，請上教育部青年發展署網站(https：／／goo.gl／gkxhCr)或青年海外和平工作團網站查詢。

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