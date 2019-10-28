弘光自立支援團隊帶著繪本教學童活躍老化。（陳淑娥攝）

弘光發行「生命之花」自立支援小繪本，透過遊戲教學童活躍老化。（陳淑娥攝）

台灣老年人口以達14％，去年已邁入高齡社會，弘光科大推動活躍老化，發行「生命之花」自立支援小繪本到國小宣導，傳授不約束身體、不長期臥床、不使用尿布觀念，鼓勵他們在家陪爺奶一起做運動。

弘光科大生活自立支援執行辦公室主任雷若莉表示，「生命之花」自立支援小繪本共18頁，讓學童淺顯易懂接收自立支援觀念及方法，繪本已發送到竹林國小、文光國小、龍泉國小等校，也將逐步推廣到台中市及中部各校。

團隊到龍泉國小衛教宣導時，設計翻轉觀念5個關卡讓六年級130位學童闖關，了解生活自立概念與內涵，大學生哥哥、姊姊當關主，學童讀過繪本很快回答該怎樣照顧長輩、注意營養等。

小朋友說，以前不知道什麼是自立支援，透過繪本及遊戲才了解，希望爺爺、奶奶健康生活，不要臥床被約束，以後我老了也要活得有尊嚴。龍泉國小校長陳勇男表示，面對老年化社會，小朋友需要更多元知識，對健康老化、長者自立生活觀念有所認識，並把觀念帶回家，和家人一起協助家中長輩。

雷若莉指出，長者自立生活這個觀念對國小學童而言較艱澀，因此才決定發行兒童繪本，讓他們先有概念，再藉由遊戲不斷演練加深印象，未來繪本內容會再調整，也會透過話劇等方式，讓活躍老化真正從小做起。

另外， 29日在弘光科大也將舉辦高齡自立人才培育工作坊，邀請日本自立支援協會教授竹內孝仁及國內各專家分享經驗，內容包含偏鄉地區長照人力發展之困境與挑戰、長照2.0輔具服務與人才培育整合等，多管齊下面對銀髮浪潮的衝擊。

(中時 )